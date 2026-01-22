Медведям и енотам оборудовали вольеры в волгоградском зооцентре

Помощь в обустройстве вольеров для животных, которые содержатся в волгоградском зооцентре «Дино», оказали специалисты Ленинградского зоопарка.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», за три дня они помогли волгоградцам поставить новые конструкции в вольерах медведей и енотов.

К примеру, у медведя Бэрри теперь есть свой гамак, а также самодельные игрушки и специальные пни, в которые можно прятать еду. Косолапова выкупили в 2023 году из частного цирка и теперь он живет в зооцентре. У другого медведя Сани, которого волонтеры вызволили из крохотной клетки, также обустроен подвесной лежак. Самая большая работа проведена в вольерах енотов. У них появились различные природные элементы в интерьере, а также кормушки, гамаки и спилы.





