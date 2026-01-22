Волгоградцам рассказали, где платят больше 100 тысяч





Аналитики Авито Работы назвали лучшие зарплатные предложения для представителей рабочих профессий в 2025 году. По данным сервиса, самой высокооплачиваемой стала специальность бурильщика. В среднем работодатели готовы были платить таким сотрудникам 182 тысячи 174 рубля в месяц. При этом зарплата таких специалистов за год выросла на 54%.

На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались операторы станка. Средние предлагаемые доходы достигли 156 465 руб/мес (+40% за год). Эти специалисты выполняют буровые работы на строительных и промышленных объектах, обеспечивая проходку скважин и подготовку грунта для последующих монтажных и инженерных работ.

Третью строчку заняли автомаляры: им предлагали в среднем 129 742 руб/мес (+36% за год).

Эксперты отметили, что в настоящее время рынку требуются специалисты с опытом, умеющие соблюдать строгие стандарты безопасности и демонстрирующие высокую точность. Среди профессий с самыми высокими зарплатными предложениями год к году сильнее всего выросло число вакансий для фасадчиков (+99%), плиточников (+91%) и автомаляров (+70%).



