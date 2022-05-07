Жителя Перми за петарду на стадионе в Волгограде на 7 лет лишат футбола

На стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч между «Ротором» и ФК «Спартак-2». Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 7 мая, не обошлось без инцидентов с болельщиками.

— Во время матча было зафиксировано грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований — использование пиротехнического изделия (петарды) на трибуне, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Личность нарушителя установлена. Им оказался 28-летний житель Перми.

В отношении фаната составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Материалы направлены в суд. Буйному фану грозит арест до 15 суток и запрет на посещение официальных спортивных мероприятий от года до семи лет.

Игру посетили 6598 зрителей. Безопасность мероприятия обеспечивали более 200 сотрудников ОВД, работников частных охранных структур, а также 350 контролеров-распорядителей.