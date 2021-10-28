В Волжском задержали замглавы администрации города

Виктор Сухоруков был назначен заместителем главы администрации Волжского в феврале 2016 года. До этого он трудился в мэрии начальником правового управления. Ранее Виктор Сухоруков являлся членом Волгоградского облизбиркома: на эту должность в 2011 году он был рекомендован бывшим губернатором Анатолием Бровко, с которым Виктора Сухорукова связывала работа на Волжском трубном заводе. Также Виктор Сухоруков возглавлял госучреждение «Центр сопровождения торгов». После того, как он сложил с себя полномочия члена ИКВО, разразился скандал. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании незаконно выплаченных Виктору Сухорукову средств из областного бюджета. Являясь нештатным членом облизбиркома, он заключал с избирательной комиссией гражданско-правовые договоры об оказании консультационных услуг. При этом полномочия Виктора Сухорукова были возложены на другого сотрудника. По решению суда незаконно полученные деньги были взысканы.
Расследования 28.10.2021 18:29
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28.10.2021 18:29
Виктор Сухоруков был назначен заместителем главы администрации Волжского в феврале 2016 года. До этого он трудился в мэрии начальником правового управления. Ранее Виктор Сухоруков являлся членом Волгоградского облизбиркома: на эту должность в 2011 году он был рекомендован бывшим губернатором Анатолием Бровко, с которым Виктора Сухорукова связывала работа на Волжском трубном заводе. Также Виктор Сухоруков возглавлял госучреждение «Центр сопровождения торгов». После того, как он сложил с себя полномочия члена ИКВО, разразился скандал. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании незаконно выплаченных Виктору Сухорукову средств из областного бюджета. Являясь нештатным членом облизбиркома, он заключал с избирательной комиссией гражданско-правовые договоры об оказании консультационных услуг. При этом полномочия Виктора Сухорукова были возложены на другого сотрудника. По решению суда незаконно полученные деньги были взысканы.
Виктор Сухоруков, заместитель главы администрации городского округа город Волжский, задержан после обысков, которые прошли в мэрии. Эту информацию подтвердил ИА «Высота 102» источник в администрации. По сведениям информагентства, обыски проходили с участием сотрудников УФСБ.По некоторым данным, Виктора Сухорукова подозревают в хищении бюджетных средств. Он курировал в мэрии Волжского сферу правового обеспечения, муниципального имущества, жизнедеятельности города, управления поселками, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также отвечал за работу территориальной административной комиссии.
Виктор Сухоруков был назначен заместителем главы администрации Волжского в феврале 2016 года. До этого он трудился в мэрии начальником правового управления. Ранее Виктор Сухоруков являлся членом Волгоградского облизбиркома: на эту должность в 2011 году он был рекомендован бывшим губернатором Анатолием Бровко, с которым Виктора Сухорукова связывала работа на Волжском трубном заводе. Также Виктор Сухоруков возглавлял госучреждение «Центр сопровождения торгов». После того, как он сложил с себя полномочия члена ИКВО, разразился скандал. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании незаконно выплаченных Виктору Сухорукову средств из областного бюджета. Являясь нештатным членом облизбиркома, он заключал с избирательной комиссией гражданско-правовые договоры об оказании консультационных услуг. При этом полномочия Виктора Сухорукова были возложены на другого сотрудника. По решению суда незаконно полученные деньги были взысканы.
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