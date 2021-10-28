Расследования

В Волжском задержали замглавы администрации города

Расследования 28.10.2021 18:29
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28.10.2021 18:29


Виктор Сухоруков, заместитель главы администрации городского округа город Волжский, задержан после обысков, которые прошли в мэрии. Эту информацию подтвердил ИА «Высота 102» источник в администрации. По сведениям информагентства, обыски проходили с участием сотрудников УФСБ.
По некоторым данным, Виктора Сухорукова подозревают в хищении бюджетных средств. Он курировал в мэрии Волжского сферу правового обеспечения, муниципального имущества, жизнедеятельности города, управления поселками, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также отвечал за работу территориальной административной комиссии.
Виктор Сухоруков был назначен заместителем главы администрации Волжского в феврале 2016 года. До этого он трудился в мэрии начальником правового управления. Ранее Виктор Сухоруков являлся членом Волгоградского облизбиркома: на эту должность в 2011 году он был рекомендован бывшим губернатором Анатолием Бровко, с которым Виктора Сухорукова связывала работа на Волжском трубном заводе. Также Виктор Сухоруков возглавлял госучреждение «Центр сопровождения торгов». После того, как он сложил с себя полномочия члена ИКВО, разразился скандал. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании незаконно выплаченных Виктору Сухорукову средств из областного бюджета. Являясь нештатным членом облизбиркома, он заключал с избирательной комиссией гражданско-правовые договоры об оказании консультационных услуг. При этом полномочия Виктора Сухорукова были возложены на другого сотрудника. По решению суда незаконно полученные деньги были взысканы.

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