Происшествия

В Камышине учащийся колледжа погиб после падения с моста

Происшествия 03.05.2022 18:44
03.05.2022 18:44


В Волгоградской области расследуют обстоятельства гибели 17-летнего юноши. Как стало известно ИА «Высота 102» из экстренных служб, молодой человек, учащийся одного из колледжей,  скончался после падения с Бородинского моста ночью 1 мая.
В Камышинском следственном отделе СУ СК по Волгоградской области отказались комментировать произошедшее. По некоторым данным, молодой человек был на мосту  в компании с товарищем.

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