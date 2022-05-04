Стали известны подробности о падении с моста 17-летнего волгоградца

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Камышине Волгоградской области найдено тело 17-летнего подростка. Молодого человека перед смертью заметили на Бородинском мосту, соединяющим южную и северную часть города.

— Юноша на мосту был один. Есть очевидцы, подтвердившие этот факт. Некая аудиозапись, опубликованная в чате одного из Telegram-каналов, не имеет никакого отношения к происшествию, — сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что погибший учился в одном из колледжей. Днем в чате Telegram-канала «Подсмотрено. Камышин» появилось аудиосообщение: неизвестный молодой человек рассказал о конфликте на свадьбе, произошедшем якобы между ним и 17-летним парнем. По словам анонимного пользователя, последний «докопался» до его немецкой фамилии. В конце аудио автор поста сообщил, что просто скинул своего обидчика с моста в воду.

По некоторым данным, 17-летний студент упал с высоты 15 метров. Шансов выжить у подростка практически не было.