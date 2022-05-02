Депутат и уборщица пострадали в ходе конфликта в Волжском









Конфликтная история, в результате которой пострадала уборщица больницы им. Фишера и депутат Волжской городской думы, произошла накануне Первомая в Волжском Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102» от источников, близких к участникам конфликта, пострадал Михаил Воронов, который является депутатом Волжской городской думы от ЛДПР. У него ушибленная рана уха, с которой его доставили в больницу им. Фишера. Наличие мандата депутат до последнего скрывал.

Помощь понадобилась и 53-летней женщине. У нее химический ожог конъюнктивы обоих глаз. Пострадавшую осмотрели, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Источник «Высоты 102» сообщил, что причиной случившегося якобы стали семейные разборки. По предварительной информации, женщина получила травмы из аэрозольного пистолета «Удар Пионер», который применил депутат.

Пока не ясно, что точно случилось, и почему народный избранник применил это оружие для самообороны. На данный момент известно, что по просьбе своей родственницы он направился в поселок Краснооктябрьский за племянницей, которая там отдыхала в веселой компании.

Между депутатом и знакомым племянницы произошел конфликт. На место происшествия прибыли и другие родственники. В итоге пострадал депутат и проживающая в этом поселке уборщица.

На сайте Волжской гордумы указано, что Михаилу Воронову 39 лет. Он известен тем, что в 2003 году был одним из основателей мототрассы в Волжском, принимает активное участие в развитии этого вида спорта, является организатором соревнований по мотокроссу.



