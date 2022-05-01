В первомайских шествиях участие почти 50 тысяч жителей Волгоградской области

Общество 01.05.2022 13:15
01.05.2022 13:15
46 тысяч жителей Волгоградской области вышли сегодня на первомайские демонстрации, организованные профсоюзами. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области. Мероприятия под девизом «Zа мир! Труд! Май!» проходили во всех уголках региона.
На демонстрации вышли сотрудники предприятий, студенты, представители бизнеса, депутатского корпуса, общественных организаций. Только в Волгограде шествие и митинг-концерт объединили 22 тысячи жителей города-героя.
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