- Как здорово, что вместе мы сегодня собрались, - сказал член Совета Федерации. – Сегодня наши традиционные лозунги – за мир, за май, за труд – приобретают особый смысл. Мы – за мир без нацизма и волгоградцы своим трудом помогают тем, кто освобождает его от фашизма. Мы все помним, как били фашистов на сталинградской земле. И сегодня акции поддержки президента, губернатора проходят по всей территории региона, начиная от сельских поселений.
Общество 01.05.2022 11:16
01.05.2022 11:16
На митинге выступила председатель Волгоградского облсопрофа Татьяна Гензе, напомнившая, что первая демонстрация в Царицыне прошла 105 лет назад.
Сенатор Сергей Горняков поприветствовал волгоградцев словами из известной песни.
- Как здорово, что вместе мы сегодня собрались, - сказал член Совета Федерации. – Сегодня наши традиционные лозунги – за мир, за май, за труд – приобретают особый смысл. Мы – за мир без нацизма и волгоградцы своим трудом помогают тем, кто освобождает его от фашизма. Мы все помним, как били фашистов на сталинградской земле. И сегодня акции поддержки президента, губернатора проходят по всей территории региона, начиная от сельских поселений.
Первомайское шествие в Волгограде завершилось митингом на площади Павших борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь собрались представители профсоюзов, трудовых коллективов, вузов, депутатского корпуса и общественных организаций, которые прошли с праздничными транспарантами по проспекту Ленина.
- Сегодня даже погода радуется, что мы с вами сегодня собрались после двухлетнего перерыва, - заявила лидер профсоюзов. – Спасибо вам за вашу поддержку, за консолидацию всех сил, наши люди умеют объединяться, что и происходит во время спецоперации. Мы – за мир без нацизма, и преодолеем все трудности, мы умеем поддерживать, и сейчас, во время спецоперации, мы это видим.
- Как здорово, что вместе мы сегодня собрались, - сказал член Совета Федерации. – Сегодня наши традиционные лозунги – за мир, за май, за труд – приобретают особый смысл. Мы – за мир без нацизма и волгоградцы своим трудом помогают тем, кто освобождает его от фашизма. Мы все помним, как били фашистов на сталинградской земле. И сегодня акции поддержки президента, губернатора проходят по всей территории региона, начиная от сельских поселений.
После митинга на площади Павших борцов начался праздничный концерт.
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