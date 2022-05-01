



Первомайское шествие в Волгограде завершилось митингом на площади Павших борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь собрались представители профсоюзов, трудовых коллективов, вузов, депутатского корпуса и общественных организаций, которые прошли с праздничными транспарантами по проспекту Ленина.

Первомайское шествие в Волгограде завершилось митингом на площади Павших борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь собрались представители профсоюзов, трудовых коллективов, вузов, депутатского корпуса и общественных организаций, которые прошли с праздничными транспарантами по проспекту Ленина.





- Сегодня даже погода радуется, что мы с вами сегодня собрались после двухлетнего перерыва, - заявила лидер профсоюзов. – Спасибо вам за вашу поддержку, за консолидацию всех сил, наши люди умеют объединяться, что и происходит во время спецоперации. Мы – за мир без нацизма, и преодолеем все трудности, мы умеем поддерживать, и сейчас, во время спецоперации, мы это видим.

- Сегодня даже погода радуется, что мы с вами сегодня собрались после двухлетнего перерыва, - заявила лидер профсоюзов. – Спасибо вам за вашу поддержку, за консолидацию всех сил, наши люди умеют объединяться, что и происходит во время спецоперации. Мы – за мир без нацизма, и преодолеем все трудности, мы умеем поддерживать, и сейчас, во время спецоперации, мы это видим.









После митинга на площади Павших борцов начался праздничный концерт. После митинга на площади Павших борцов начался праздничный концерт.

На митинге выступила председатель Волгоградского облсопрофа Татьяна Гензе, напомнившая, что первая демонстрация в Царицыне прошла 105 лет назад.Сенатор Сергей Горняков поприветствовал волгоградцев словами из известной песни.- Как здорово, что вместе мы сегодня собрались, - сказал член Совета Федерации. – Сегодня наши традиционные лозунги – за мир, за май, за труд – приобретают особый смысл. Мы – за мир без нацизма и волгоградцы своим трудом помогают тем, кто освобождает его от фашизма. Мы все помним, как били фашистов на сталинградской земле. И сегодня акции поддержки президента, губернатора проходят по всей территории региона, начиная от сельских поселений.