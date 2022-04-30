Происшествия

Байкер из Пензы попал в реанимацию после двойного ДТП под Волгоградом

Происшествия 30.04.2022 13:01
30.04.2022 13:01


В Камышинском районе Волгоградской области на федеральной трассе произошло двойное ДТП с участием двух иномарок и мотоцикла. Как сообщает ИА «Высота 102», пострадавший в аварии 50-летний байкер из Пензы попал в реанимацию.  

— По предварительным данным, 29 апреля примерно в 10.50 на 493 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 50-летний житель Пензы за управлением мотоцикла Yamaha двигался со стороны Саратова в направлении Камышина, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Lexus RX300, после чего по инерции в неуправляемом заносе столкнулся с попутным автомобилем Lada XRAY.

По уточненным данным областного главка МВД, в результате дорожного инцидента мотоциклист получил многочисленные травмы. Мужчину доставили в больницу. 

— Мужчина находится в реанимационном отделении ЦГБ Камышина, — рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое.

В облздраве также добавили, что планируется эвакуация пострадавшего в ДТП в двадцать пятую больницу Волгограда.  

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