Мотоциклист выжил после страшного тарана скорой помощи в Волгограде









В Волгограде 47-летний водитель мотоцикла "Honda" врезался в автомобиль скорой помощи в Советском районе. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на проспекте Университетский напротив дома №74.

По предварительной информации, мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи "Ford Transit", который двигался впереди. После столкновения фрагменты мотоцикла разбросало по проезжей части. Водитель выжил - его доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



