В Волгограде «списанные» автобусы № 95 отправят на другие маршруты

Жителей Волгограда с 1 мая будут возить на троллейбусах нового поколения. Новые троллейбусы будут курсировать по маршруту №8а «Тулака — поселок ГЭС». Освободившийся автобусный парк с маршрута № 95 перебросят на другие направления.

— 25 автобусов повышенной вместимости марки «ЛИАЗ» выйдет на автобусный маршрут № 21 «Ж/д вокзал — Инструментальный завод». Благодаря этому автобусы муниципального транспортного предприятия «ВПАТП-7», до 1 мая 2022 года обслуживающие данный маршрут, будут перераспределены на другие городские маршруты — в том числе № 59, 2, 77 и дачные, — рассказали ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда.

Как уточнили в городской администрации, это позволит сократить интервал движения на популярных маршрутах до комфортных 5-10 минут в часы пиковой нагрузки и увеличить количество перевозимых пассажиров.

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