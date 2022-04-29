Новые троллейбусы с 1 мая заменят автобусы №95 в Волгограде

В Волгограде сегодня, 29 апреля, губернатор региона Андрей Бочаров совместно с городскими чиновниками принял в эксплуатацию изготовленные в Белоруссии троллейбусы на автономном ходу. Глава Волгоградской области осмотрел новую технику на площади Павших Борцов. Уже 1 мая 18 машин выйдут на линии и, в том числе, заменят один из востребованных автобусных маршрутов.

Троллейбусы белорусского производства, как было заявлено в ходе смотра в центре города, способны развивать скорость до 60 километров в час и вмещают до 100 пассажиров. На тех участках городских дорог, где нет контактной сети, транспорт будет передвигаться за счет системы автономного энергоснабжения, позволяющей иметь запас хода не менее чем на 15 километров.

— 18 новых моделей троллейбусов с возможностью автономного хода уже 1 мая полным составом выйдут на маршрут №8А, который полностью заменит автобусное направление №95 в тех же границах «Тулака — поселок ГЭС»,— сообщили 29 апреля в администрации региона. — В целом до конца года 56 единиц нового электротранспорта заменят громоздкие автобусы на популярных городских направлениях.





Осматривая технику, Андрей Бочаров подчеркнул, что с поставкой новых троллейбусов в Волгограде начинается важный этап развития общественного транспорта.

— Все, что делается, все делается с государственной поддержкой — со стороны федерального центра, региона, муниципального образования. Волгоград получает современные, отвечающие самым высоким требованиям — и безопасности, и комфорта — троллейбусы. У нас есть часть территорий, куда электротранспорт не ходил — автономный ход позволит обеспечить транспортную доступность этих объектов, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Мы понимаем, что необходимо дальше заниматься и модернизацией контактной сети, тяговых подстанций, подвижного состава, в том числе трамваев. В течение трех-четырех лет мы планируем серьезно обновить инфраструктуру.





До конца года муниципальным властям с поставками новых троллейбусов предстоит организовать новые троллейбусные маршруты, которые, в том числе, будут ходить из Дзержинского района.