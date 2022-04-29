Общество

«Мечта любого водителя»: волгоградцев с 1 мая будут возить на троллейбусах нового поколения

Общество 29.04.2022 13:52
29.04.2022 13:52


В Волгограде сегодня, 29 апреля, губернатор на площади Павших Борцов осмотрел новые троллейбусы на автономном ходу, которые выйдут на линию уже 1 мая. Произведенные в Белоруссии машины заменят громоздкие и устаревшие автобусы на городских улицах. Комфорт машин Андрей Бочаров оценил лично. Показываем как выглядят троллейбусы снаружи и изнутри. 

Поступившие в Волгоград новые троллейбусы, по словам водителей, они ждали с нетерпением. Машины удобны и для них, и для пассажиров. 

— Это совсем другое  поколение троллейбусов. Современное, более комфортное. Когда троллейбус подъезжает к остановке, пассажир может сам себе открыть дверь одним нажатием на кнопку, расположенную на двери, — рассказал водитель с многолетним стажем Владимир Сериков. — При этом троллейбус чуть приопускается, чтобы людям было удобнее входить в салон. Особенно это важно для пожилых пассажиров.   

Дизайн салона в целом уже хорошо знаком волгоградцам: удобные кресла, желтые поручни, откидные сидения на средней площадке. Безусловный плюс, который наверняка оценят жители Волгограда, - USB-разъемы для подзарядки гаджетов. Продуманы производителем в помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями дополнительные поручни возле сидений. Для безопасности троллейбусы оснащены видеокамерами. 


Но самое главное в модели, поставленной белорусским производителем в Волгоград, - современная система кондиционирования. Что немаловажно - комфортный климат будет поддерживаться не только в салоне, но и в просторной кабине водителя.  К слову, места здесь достаточно для двух человек. Рядом с управляющим троллейбусом установлено дополнительное кресло для напарника или стажера. 

— Очень комфортные сидения для водителей, — говорит Владимир Сериков. — Они могут регулироваться и фиксироваться в разных положениях. При этом можно отрегулировать и положение руля. Я уж не говорю о таких удобствах, как стояночный тормоз. Очень удобная штука. Мечта любого водителя поработать на таком троллейбусе. 


Удобство троллейбусов оценил и губернатор. Глава Волгоградской области осмотрел салон одной из машин и присел на пассажирское кресло. По словам Андрея Бочарова, условия созданы для пассажиров весьма комфортные. К слову, одна такая машина может перевозить до 100 человек одновременно. На автономном ходу троллейбусы способны проходить до 15 километров. 


Напомним, что поставляемые в Волгоград троллейбусы отличаются уникальным дизайном. Оформление было разработано сотрудниками МАУ "ИАВ", и в начале года горожанам представляли три проекта на выбор. В итоге жители Волгограда высказались за лаконичный бело-синий дизайн, символизирующий великую русскую реку, на которой стоит Волгоград. 


Сегодня в Волгограде приняли 18 троллейбусов. До конца года количество машин увеличится до 56. Новые машины муниципальные власти планируют выводить на существующие маршруты и новые. В том числе троллейбусы на автономном ходу будут перевозить пассажиров и из Дзержинского района. 

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