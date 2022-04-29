Небо 11 российских городов закрыли для самолетов до 7 мая

Федеральные новости 29.04.2022 10:46
29.04.2022 10:46
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты 11 городов России.
До 7 мая ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты с аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Вод, Ставрополе и Москве.
Остальные аэропорты в России работают в штатном режиме.
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