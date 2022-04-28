Смертельно опасные пауки активизируются в Волгоградской области



В ближайшие дни в Волгоградской области начнется сезон укусов смертельно опасных ядовитых пауков – каракуртов. В 2021 году в Центр острых отравлений больницы №25 в Волгограде с укусами каракуртов привезли 29 человек, еще троих покусали пауки саки – также одни из самых ядовитых в России. Более двух десятков пациентов не стали класть в больницу – волгоградские медики проконсультировали своих коллег в ЦРБ.

Всего в Волгоградской области обитают более 120 видов пауков, ядовитых среди них не так много, но особую опасность представляют именно каракурты и саки. Первый является видом пауков из рода черных вдов. Они, как и саки, некрупные – черное с красными пятнами тело самки максимум достигает в длину 20 мм, самца – всего 7 мм. Примечательно, что после достижения половой зрелости красные пятна пропадают.

Каракурты вырабатывают высокоспециализированные белковые нейротоксины и латротоксины. Сезон их активности наступает с мая по сентябрь. Теплая весна способствует раннему пробуждению пауков, солнечная осень – продлению сезона: известен случай, когда этот паук укусил человека в декабре.

Наибольшее число укусов каракуртов приходится на июль-август, поскольку именно в это время пауки активно мигрируют, у них наступает брачный период. Каракурт может укусить не только на природе или, к примеру, в поле во время уборки урожая, но даже в частном доме. Однако врачи напоминают, что первым паук не нападает на человека и может укусить только для самозащиты, если его придавить. Поэтому жителям Волгоградской области следует быть предельно внимательными во время поездок на природу и при работе на садовых участках.

Местные явления при укусе каракурта обычно ограничиваются отечностью и появлением пузырька жидкости, но чаще всего невозможно найти даже следов укуса. На первое место врачи ставят клиническую картину отравления, которая является очень характерной.

– Заболевание, как правило, начинается вдруг и чрезвычайно остро у совершенно здорового до того человека, – рассказали ИА «Высота 102» в Центре острых отравлений больницы №25. – Возникающая на месте укуса жгучая боль через 15 — 20 минут почти ощутимо распространяется на соседние части тела и органы. Через 20 — 40 минут появляется озноб, боли в груди, животе и особенно в конечностях, а также чувство жжения во всем теле. Развивается резкая слабость, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться.

У пострадавшего от укуса каракурта развивается сильное возбуждение и, что особенно характерно, страх смерти. Дыхание становится затрудненным, пульс – частым, тоны сердца приглушаются, кровяное давление вначале повышается. Наступает задержка мочи. У некоторых больных наблюдается слюнотечение и затрудненное глотание. Через три часа появляются судорога нижних и верхних конечностей.

Позднее, через четыре-пять часов после укуса, появляется тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота и запор. Язык, оставаясь влажным, покрывается белым налетом. Черев 8- 10 часов лицо жертвы каракурта становится одутловатым, появляется отек век, с человека градом льет пот и бьет озноб, поднимается субфебрильная температура.

С исчезновением симптомов отравления больному постепенно становится лучше. На третий-четвертый день заболевания на коже груди, живота и конечностей может появляться обильная полиморфная зудящая сыпь, бесследно исчезающая еще через три-четыре дня. Заболевание длится от трех до десяти дней. После выписки из больницы пережившие укус каракурта еще неделю-две не могут вернуться к работе.

– Смертельные исходы после укусов каракурта все же бывают, но крайне редко и только в тех случаях, когда пострадавшие не получают медицинской помощи, – говорят токсикологи.