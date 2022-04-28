В Волжском 1 мая перекроют движение по проспекту Ленина

В Волжском Волгоградской области для проведения первомайских акций перекроют движение транспорта по проспекту имени В. И. Ленина. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 28 апреля, ограничения затронут участок от площади Свердлова до улицы Молодогвардейцев.

— 1 мая движение автотранспорта по проспекту имени В. И. Ленина будет перекрыто с 08.30 до 12.00, – сообщает информагентство со ссылкой на МУП «Волжская автоколонна № 1732».

Автобусы по городским маршрутам № 1, 2у, 14, 51 будут курсировать по следующей схеме:

— от площади Свердлова по улице Свердлова — улице Карбышева и далее по маршрутам

— от площади Карбышева по улице Карбышева — улице Свердлова — площади Свердлова и далее по маршрутам

Начальную остановку маршрутов № 3, 4, 15, 60, а также автобуса до нового кладбища с 08.30 до 12.00 перенесут на «площадь Свердлова».

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