Общество

Вылечит не всех: кардиолог рассказала, кому из волгоградцев нельзя париться в бане

Общество 10.12.2023 10:57
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10.12.2023 10:57


Чем холоднее становится на улице, тем чаще волгоградцы вспоминают про баню. И если опытные парильщики точно знают свой максимум, то новички могут не рассчитать своих сил в парной. Кому не стоит рисковать здоровьем, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у заведующей кардиологическим отделением Волгоградской областной больницы № 1 Анна Фоменко. 

О пользе и целебной силе бане, пожалуй, знает каждый. Однако сердечникам перед походом в парилку советуют взвешивать все «за» и «против» - неожиданное обострение болезни рискует затмить все плюсы парения. 


- Многочисленные исследования подтверждают, что баня действительно может лечить. Тем не менее, она показана не всем, - предупреждает Анна Фоменко. – У пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы достаточно много ограничений – гипертоническая болезнь, порок сердца, воспалительно-инфекционные заболевания сердца – например, миокардит. Ну, и, конечно же, парилка не принесет пользы людям с инфарктами, нестабильной стенокардией, инсультом, транзиторно-ишемическими атаками, тяжелой почечной недостаточностью. 

Перенесенный пациентом инфаркт вовсе не означает, что дорога в баню закрыта для него навсегда. По словам кардиолога, отказаться от парильни стоит только на время обострения болезни. 


- При хорошем самочувствии человек, переживший инфаркт или другие болезни сердечно-сосудистой системы, может ходить в баню. Перед этим ему необходимо подготовить свой организм и принять теплый душ. Парение следует начинать плавно -  с двух-трех минут при температуре не более 60-70 градусов, - советует врач. – Если состояние не изменилось, то в следующий раз можно увеличить время до 10-15 минут. Но и в этом случае температура не должна превышать 80 градусов. Конечно же, людям с болезнями сердца нельзя прыгать в прорубь или падать в снег. После выхода из бани лучше всего вновь принять теплый душ. 

При болях и тяжести в груди, сильной головной боли и дурноте волгоградцам следует тут же выйти в проветриваемое помещение и отдохнуть от высоких температур. Перегревшихся банщиков приведет в чувство прохладная вода и приложенное ко лбу полотенце.  

- Человеку нужно прилечь и при низком давлении слегка приподнять ноги, а при высоком – изголовье, - рекомендует врач-кардиолог. – Пациенту с хроническими заболеваниями важно иметь при себе таблетки для «скорой помощи». Если же у волгоградца не было проблем со здоровьем, а после бани состояние не стабилизировалось в течение 20-30 минут, стоит вызвать скорую. 


По словам Анны Фоменко, перебравшие с дозой тепла горожане рискуют попасть в больницу с гипертоническим кризом, приступом тахикардии или даже инсультом. 

- Во время банного сезона такое случается нередко. В основном, это касается людей в возрасте. У молодых людей неприятные последствия чаще всего связаны с действием алкоголя – при парении он категорически запрещен, - настаивает заведующая кардиологическим отделением областной больницы № 1. – В целом же баня может стать для сердечников неплохой тренировкой. Главное – не забывать про чувство меры и делать все с умом.

Автор: Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»

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