В Волжском на 4 дня запустят дополнительные автобусы





В Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу в Волжском запустят дополнительные автобусы до кладбищ. 17 и 24 апреля, а также 1 и 3 мая до Нового кладбища от площади имени Ленина будет курсировать спецтранспорт, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МУП «Волжская автоколонна № 1732».

Время отправления автобусов в эти четыре дня от площади имени Ленина в 09.00, 10.07, 12.30, 13.35, 14.43. От Нового кладбища транспорт будет ходить в 09.35, 10.40, 13.03, 14.10, 15.15. Автобусы проследуют по маршруту со всеми городскими остановками.

17 апреля (Вербное воскресенье), 24 апреля (Пасха), 1 мая (Красная горка) и 3 мая (Радоница) работают дополнительные маршруты № 60 «Парк (42 квартал) — Кладбище № 2» и № 62 «30 микрорайон — Кладбище № 2».

Помимо этого волжане смогут добраться до Кладбища № 2 (Центральный вход) городскими маршрутами:

№ 4 «Парк — СНТ «Цветущий сад»

№ 34 «ЖДВ — ЛПК»

№ 41 «37 мкр — СНТ «Волга»

№ 42 «37 мкр — СНТ «Цветущий сад»

№ 11 «площадь Труда — поселок Краснооктябрьский — СНТ «Лилия»

Добраться до Кладбища № 2 со стороны часовни можно маршрутами:

№ 117 «ЖДВ — Верхнее Погромное»

№ 109 «32 мкр — СНТ «Степное-2»

№ 51 «37 мкр — СНТ «Исток»

В связи с проведением всенощных служб в храмах Волжского в ночь с 23 на 24 апреля будут курсировать автобусы по маршруту № 14 «37 микрорайон — гипермаркет «Магнит». От 37-го микрорайона волжане смогут отправиться в 02.45, 03.05, 03.25, 03.45, 04.05. Аналогичное время отправления и от гипермаркета «Магнит».

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