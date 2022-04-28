Экономика

Банк «Открытие» будет выдавать льготную ипотеку под 8,5% годовых

Экономика 28.04.2022 12:35 Реклама
28.04.2022 12:35 Реклама


Клиенты «Открытия» смогут оформить льготный ипотечный кредит по программе банка «Ипотека с господдержкой» по сниженной ставке — 8,5% годовых — сразу после вступления в силу обновленного постановления правительства. Банк «Открытие» также снизит ставку по ранее одобренным, но еще не выданным ипотечным кредитам.
Ставка 8,5% будет доступна для заемщиков при первоначальном взносе от 30%. Клиенты с меньшим взносом смогут оформить льготный кредит по базовой ставке — 9% годовых.
Для оформления заявки на льготную ипотеку не обязательно ждать снижения ставки. Клиент уже сейчас может подать заявку, получить по ней одобрение, выбрать жилье в новостройке и начать подготовку к сделке. Ставка по ипотечному кредиту устанавливается на этапе подписания кредитного договора. В банке «Открытие» одобрение по ипотеке действует в течение 2 месяцев.
Заключение сделок будет возможно сразу после вступления в силу постановления правительства в соответствии с прописанными в нем условиями.
Подать заявку и получить более подробную информацию по льготным программам можно на сайте банка.

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