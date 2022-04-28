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Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве

Телеком 28.04.2022 11:09
28.04.2022 11:09


Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали ректор академии Владимир Мау и президент компании Михаил Осеевский. Стороны договорились о совместной реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», цифровой трансформации академии и разработке научных и образовательных проектов. 
В рамках консорциума запланирована подготовка цифровой облачной инфраструктуры академии, развитие системы управления ИТ-инфраструктурой РАНХиГС, обеспечение надежной информационной безопасности. Стороны планируют совместно работать над созданием интерактивной карты академии, интеграцией биометрических технологий в деятельность вуза, разработкой платформы прикладного макро- и микроэкономического анализа и информационно-коммуникационной платформы «РАНХиГС-консалтинг». В планах также организация совместных программ обучения, сотрудничество в сфере экспертно-аналитических и научно-исследовательских работ.
“Ростелеком” уже давно является нашим другом и партнером. Укрепление существующего сотрудничества — важный шаг для академии. Мы ведем активную образовательную и исследовательскую деятельность в области информационных технологий. По поручению председателя правительства МихаилаМишустина в академии проходят подготовку лидеры цифровой трансформации: заместители министров, вице-губернаторы, вице-мэры, сотрудники госкорпораций. В рамках консорциума мы продолжим совместную работу по усилению практической составляющей существующих программ и реализации новых: развитие цифровых компетенций — важная часть всех образовательных программ академии от подготовки управленцев высшего звена до программ первого высшего образования. Кроме того, нам предстоит совместно решать задачи по разработке и внедрению современных информационных систем для органов государственной власти и организаций различных секторов экономики, — отметил ректор Президентской академии Владимир Мау. 
Наша компания активно участвует в цифровой трансформации страны в целом и отдельных отраслей. Сотрудничество крупнейшего интегрированного оператора и ведущего вуза по подготовке руководящих кадров для государства и народного хозяйства, безусловно, будет способствовать развитию интернет-экономики. Опыт РАНХиГС по внедрению современных ИТ-технологий и проектов обязательно будет полезен для всей сферы высшего образования, позволит повысить ее эффективность и адаптивность к изменениям, скорость которых только нарастает в современном мире. Формирование и развитие цифровых компетенций сегодня критически необходимо руководителям и специалистам, крупному и малому бизнесу, а также организациям социальной сферы, включая учебные заведения всех уровней, — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. 

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