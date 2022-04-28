Экономика

Майские праздники волгоградцев омрачит подскочивший «индекс шашлыка»

Экономика 28.04.2022 09:19
28.04.2022 09:19


На 31% вырос «индекс шашлыка» в апреле 2022 года по сравнению с тем же месяцев в 2021 году. Если год назад набор товаров для приготовления мяса на мангале в среднем стоил 1901 рубль, то сейчас – уже 2484 рубля. Такие данные приводит аналитический ресурс «Чек Индекс», передает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Известия».

В так называемый «индекс шашлыка» входит маринованное мясо, шампуры, уголь, средства для розжига и сам мангал. Согласно выводам аналитиков, которые исследовали данные с 1,1 млн кассовых аппаратов России, в апреле продажи наборов для шашлыка упали на 20% по сравнению с предыдущим годом. Причиной снижения спроса эксперты считают не рост цен, а позднее потепление, из-за которого у россиян не возникало желания провести выходные на даче.

Аналитики считают, что в период майских праздников объем продаж мангалов и мяса для жарки на углях так или иначе вырастет, поскольку жители Волгограда и других городов России слишком привержены традиции проводить праздники на дачах, природе или в деревнях.

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