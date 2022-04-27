Федеральные новости

Патрушев поручил проверить готовность бомбоубежищ на юге России

Федеральные новости 27.04.2022 17:41
27.04.2022 17:41



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поручил привести в надлежащее состояние бомбоубежища на юге России. Как сообщают федеральные СМИ, о том, что южные регионы должны обеспечить надежную работу системы, которая позволяет экстренно оповестить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние защитные сооружения гражданской обороны, Патрушев заявил сегодня в Астрахани на совещании по вопросам безопасности в округе.
— Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности, — распорядился он.
Николай Патрушев также коснулся темы биолабораторий США, которые были развернуты на территории Украины. 
Секретарь Совбеза РФ заявил, что южные регионы России потенциально могут подвергнуться биологическим угрозам, в частности из-за биолабораторий, которые расположены у границ страны, сообщает ТАСС. Он не исключил, что вспышки заболеваний могут быть связаны с этими лабораториями.
Ранее сообщалось, что США создали на Украине целую сеть биологических лабораторий, в которых, по данным Минобороны РФ, создавали биологическое оружие.

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