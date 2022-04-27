Ж/д переезд в Волгоградской области закроют 29 апреля

В Городищенском районе Волгоградской области на железнодорожном переезде недалеко от поселка Аэропорт проведут ремонтные работы. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 27 апреля, переезд временно закроют.

— В связи с ремонтными работами 29 апреля с 08.00 до 19.00 будет закрыто движение автотранспорта через ж/д переезд на 4 километре перегона Древний Вал — Орловка, — сообщает информагентство со ссылкой на официальное заявление Приволжской ЖД.

Объехать закрытый участок автолюбителям предлагают по трассе Р-22 «Каспий».

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