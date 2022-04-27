На трассах Волгоградской области с 30 апреля оптимизируют движение

На подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград трассах, в том числе и в Волгоградской области оптимизируют схемы движения на участках проведения дорожных работ. В период с 30 апреля по 10 мая на ремонтируемых объектах минимизируют количество техники и рабочих, сообщает ИА «Высота 102».

— Схемы движения оптимизируют на участках дорожных работ для увеличения пропускной способности трасс, — рассказала информагентству пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Инна Манафова. — Особое внимание специалисты уделят дорожным объектам, где организовано реверсивное движение.

Федеральные дорожники напоминают, что все участки ремонтных работ можно увидеть на интерактивной карте.