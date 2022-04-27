Жители поселка Микоян под Волгоградом вторые сутки сидят без воды

В Городищенском районе Волгоградской области уже вторые сутки устраняют аварию, оставившую без водоснабжения жителей поселка Микоян. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной послужил сбой на трансформаторе.

— В результате сбоя на трансформаторной подстанции, произошло отключение электроэнергии, что в свою очередь повлекло отключение водоснабжения, — сообщили журналистам информагентства в регкомитете ЖКХ. — Сейчас специалисты МУП «ЖКХ Городищенского района» проводят аварийно-восстановительные работы, в том числе устраняется выявленное технологическое нарушение.

В аварийной службе «ЖКХ Городищенского района» пояснили, что на водонапорной башне выбило фазы электросети. Заявку энергетикам отправили еще вчера. Сегодня ремонтные бригады выехали к месту аварии. Собеседник ИА «Высота 102» затруднился обозначить хотя бы примерный срок завершения восстановительных работ.

В свою очередь в ПАО «Россети Юг», пояснили, что оборудование сетевой компании работает в штатном режиме, электроэнергия подается в полном объеме.

— За состояние энергооборудования водонапорной башни отвечает ее владелец — МУП «ЖКХ Городищенского района», — добавили в энергокомпании.

По словам источника, знакомого с ситуацией, проблемы с оборудованием на водонапорной башне возникают с завидной периодичностью. Как уточнил собеседник информагентства, все дело в высокой степени износа элементов системы.