В поселок Микоян под Волгоградом вернули воду

В поселке Микоян Городищенского района Волгоградской области восстановили водоснабжение. Жители двое суток сидели без воды и надеялись на чудо. Как сообщает ИА «Высота 102», вода в кранах появилась накануне вечером.

— Две скважины открыли еще вчера. Все работает, — сообщили в аварийной службе «ЖКХ Городищенского района».

Авария произошла 26 апреля на водонапорной башне. Причиной послужил сбой на трансформаторной подстанции.

— За состояние энергооборудования водонапорной башни отвечает ее владелец — МУП «ЖКХ Городищенского района», — добавили в пресс-службе ПАО «Россети Юг».

По словам источника, знакомого с ситуацией, проблемы с энергооборудованием на водонапорной башне возникают с завидной периодичностью из-за высокой степени износа элементов системы.