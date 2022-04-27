Ушел из жизни выдающийся волгоградский врач Юрий Цыбуля





Сегодня ушел из жизни один из ведущих психотерапевтов Волгоградской области Юрий Викторович Цыбуля.

Почти 50 лет Юрий Викторович отдал служению людям, помогая им в сложнейших жизненных ситуациях. Окончив Волгоградский медицинский институт, начал работать в Волгоградской городской психиатрической больнице №17, пройдя путь от врача-ординатора до заведующего отделением. Далее была работа в Волгоградской областной психиатрической больнице № 2. Особой вехой в биографии стала работа в специализированной бригаде постоянной готовности психологической и психиатрической медицинской помощи в Центре медицины катастроф Волгоградской области.

Под руководством Юрия Цыбули в 1986 году было открыто первое в Волгоградской области психотерапевтическое отделение, в котором оказывалась психотерапевтическая медицинская помощь пациентам Волгоградской области. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения», Почетная грамота министерства здравоохранения и социального развития РФ, Почетная грамота Главы Администрации Волгоградской области – вот далеко не полный перечень наград Юрия Викторовича.

Но выше всяких наград бесконечная благодарность тысяч пациентов. Практически до последних дней он продолжал свою трудовую деятельность, ведя прием в Медицинском центре «СФЕРА».

Татьяна Чаляби, главный врач Медицинского центра «СФЕРА»: «Коллектив нашего центра выражает соболезнование родным и близким Юрия Викторовича. Он внес огромный вклад в развитие службы психотерапии в Волгоградской области и передавал свой бесценный опыт молодому поколению врачей. Для нас было большой честью работать вместе с ним».