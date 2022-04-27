Общество

Ушел из жизни выдающийся волгоградский врач Юрий Цыбуля

Общество 27.04.2022 13:19
27.04.2022 13:19


Сегодня ушел из жизни один из ведущих психотерапевтов Волгоградской области Юрий Викторович Цыбуля. 

Почти 50 лет Юрий Викторович отдал служению  людям, помогая им в сложнейших жизненных ситуациях.  Окончив  Волгоградский  медицинский институт,  начал работать в Волгоградской городской психиатрической больнице №17, пройдя путь  от врача-ординатора до заведующего отделением.  Далее была работа в Волгоградской областной психиатрической больнице № 2.  Особой вехой в биографии стала работа в специализированной бригаде постоянной готовности психологической и психиатрической медицинской помощи в Центре медицины катастроф Волгоградской области.

Под руководством Юрия Цыбули  в 1986 году было открыто первое в Волгоградской области психотерапевтическое отделение, в котором оказывалась психотерапевтическая медицинская помощь пациентам Волгоградской области. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения», Почетная грамота министерства здравоохранения и социального развития РФ, Почетная грамота Главы Администрации Волгоградской области – вот далеко не полный перечень наград Юрия Викторовича.

Но выше всяких наград бесконечная благодарность тысяч пациентов. Практически до последних дней он продолжал свою трудовую деятельность, ведя  прием в Медицинском центре «СФЕРА». 

Татьяна Чаляби, главный врач  Медицинского центра «СФЕРА»: «Коллектив нашего центра выражает соболезнование родным и близким  Юрия Викторовича.  Он  внес огромный вклад в развитие службы психотерапии в Волгоградской области и  передавал свой бесценный опыт молодому поколению врачей.  Для нас было большой честью работать вместе с ним». 


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