Экономика

ВТБ прорабатывает возможность снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам

Экономика 27.04.2022 12:01 Новости компаний
27.04.2022 12:01 Новости компаний


ВТБ разрабатывает возможность снижения долговой нагрузки для клиентов, которые оформили ипотечные кредиты в период рекордно высоких ставок. Решения о сокращении ставки будут приниматься индивидуально по мере стабилизации экономической ситуации и смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
ВТБ включил в договор ипотечного кредитования специальный пункт, согласно которому банк в одностороннем порядке имеет право снижать ставку по ипотеке для своих клиентов. Новая мера будет реализована по мере стабилизации ситуации в экономике и позволит уменьшить долговую нагрузку клиентов, укрепив их долгосрочное сотрудничество с банком.
-Современный мир тяжело представить без кредитной поддержки на неотложные нужды. Мы по ипотеке в кредитный договор даже включили специальный пункт, по которому банк в одностороннем порядке имеет право снижать процентную ставку. Это сделано для того, чтобы, как только ключевая ставка пойдет вниз, не обременять наших клиентов процедурой рефинансирования, и самим снижать их долговую нагрузку. Если есть возможность жертвовать частью доходов ради клиентов – мы готовы это сделать, – заявил Анатолий Печатников.
Топ-менеджер добавил, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики существенно сократило потребительский спрос. После 28 февраля необеспеченное кредитование упало примерно в четыре раза, ипотечное – в три. Если до повышения ключевой ставки ежедневные выдачи ипотеки ВТБ составляли примерно 5 млрд рублей, то в текущих условиях – 1,5 млрд. По необеспеченному кредитованию ежедневные выдачи банка скорректировались с 3 млрд рублей до примерно 1 млрд. Изменение ситуации возможно только при дальнейшем снижении ключевой ставки.
-Крупные потребительские траты очень трудно финансировать такой ставкой. Как правило, люди берут такие кредиты на лечение, отпуск, покупку какой-то дорогостоящей мебели, техники. И при таких ставках люди были вынуждены отказываться от подобных приобретений. Восстановление этого бизнеса и потребительской активности населения будет возможно только при общем снижении ставок на рынке и ключевой хотя бы до 15%, – подчеркнул зампред ВТБ.
При этом банк не фиксирует критичного роста просроченной задолженности. В текущих условиях розничных клиентов поддерживают программы кредитных каникул. На сегодняшний день в рамках государственных и собственных программ банк предоставил заемщикам отсрочку по договорам примерно на 60 млрд рублей. Это составляет всего около 1% от общего размера розничного кредитного портфеля банка.
- С такой мощной каникулярной программой я не жду большого объема просроченной задолженности. Плюс, это же в основном ранее выданные кредиты, по низким ставкам. Здесь единственный риск для системы – потеря рабочих мест. Но правительство, как и в пандемию, уже включилось в поддержку бизнеса и системно значимых предприятий. Поэтому сейчас достаточно много усилий направлено на поддержку значимых предприятий, чтобы сохранить рабочие места и доходы граждан, – резюмировал Анатолий Печатников.


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