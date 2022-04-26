На трассе под Волгоградом ВАЗ влетел под грузовик дорожных рабочих





В Городищенском районе Волгоградской области водитель отечественной легковушки врезался в припаркованный на трассе автомобиль дорожников. Дорожно-транспортное происшествие произошло в тот момент, когда рабочие наносили разметку.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне вечером на 961 километре федеральной трассы Р-22.

- По предварительной информации, 18-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и столкнулся со стоящим автомобилем «ГАЗ-2834». В этот момент 33-летний водитель грузовика производил ремонтные работы дорожного полотна, - сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Очевидцами последствий ДТП стали проезжавшие мимо автомобилисты. Судя по видео, выложенному в социальной сети, легковушка влетела под правый дорожной машины. По сведениям полицейских, в результате аварии пострадал водитель ВАЗа. Мужчина был доставлен в больницу.

Видео: Иван Казинцев/ Жесть Волгограда/ВКонтакте,

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.