Экология

Волгоградское чудо природы Александровский грабен спасают от людей

Экология 25.04.2022 18:29
25.04.2022 18:29



В Волгоградской области утверждена охранная зона памятника природы регионального значения «Александровский грабен» в Дубовском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», постановлением губернатора определены границы охранной зоны, а также режим охраны и использования этой уникальной территории.
Охранная зона установлена на территории Суводского сельского поселения Дубовского района на площади 1,92 га. На этой территории запрещена распашка земель, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, вывоз горных пород, сброс отходов, выпас домашних животных и их прогон, пускание палов и выжигание растительности. Кроме того, запрещается разведение костров, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков и туристических стоянок.
Не допускается в охранной зоне и движение автотранспорта вне дорог общего пользования, кроме спецтранспорта, обеспечивающего спасательные операции и оказание медицинской помощи.
Александровский грабен находится в 2 км от станицы Суводской на берегу Волгоградского водохранилища. Уникальный геологический объект представляет собой опущенный по разлому блок земной коры. В описаниях этого памятника природы указано, что это провал на юге Приволжской возвышенности, единственное в Поволжье геологического обнажение неогеновых и палеогеновых пород, имеющее особую научную ценность.
Ежегодно посмотреть на эту природную красоту на берег Волгоградского водохранилища на личном автотранспорте приезжают сотни туристов из разных уголков страны.

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