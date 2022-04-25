Самозанятые волгоградцы заработали 1,9 млрд рублей в 2022 году









Доход самозанятых жителей Волгоградской области составил с начала года 1,9 миллиарда рублей – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего, как сообщили в УФНС России по региону, с 2020 года и по 1 апреля текущего года самозанятые заработали в Волгоградской области 9,7 миллиарда рублей.

По данным ведомства, число самозанятых в Волгоградской области на 21 апреля текущего года достигло 63,5 тысячи человек. С начала года самозанятых в регионе стало на 9,5 тысячи человек больше. Основной вид деятельности волгоградских самозанятых - пассажирские и грузовые перевозки, парикмахерские услуги, а также услуги репетиторов.

Напомним, что в статусе самозанятого граждане, применяющие «Налог на профессиональный доход», освобождаются от подачи налоговой отчетности, применения кассы, оплаты страховых взносов. Им разрешено работать как с физическими, так и юридическими лицами. Предусмотрена и поддержка всем, кто выбрал статус самозанятого – с начала осуществления предпринимательской деятельности и применения особого налогового режима предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей.

В Волгоградской области новый налоговый режим введен с 1 января 2020 года. Общая сумма поступлений в консолидированный бюджет региона по состоянию на 1 апреля 2022 года составила 293,7 млн рублей. Только за первый квартал текущего года сумма поступлений от самозанятых составила 80 млн рублей, что превышает в 2,7 раза поступления в бюджет за аналогичный период прошлого года.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог» в электронном «Личном кабинете для плательщиков НПД» на сайте ФНС России.



