Волжская ГЭС наращивает водосброс через плотину





Волжская ГЭС открыла затворы водосливной плотины для специального весеннего попуска в низовья Волги в интересах рыбного и сельского хозяйства, сообщили в филиале ПАО «РусГидро».

Максимальные сбросы в этом году продлятся с 28 по 30 апреля.

В настоящее время пропуск воды осуществляется через турбины ГЭС и водосливную плотину.

Сегодня среднесуточные расходы воды через Волгоградский гидроузел составляют 19000±500 м³/с. Каждый день водосброс будет увеличиваться на 2000 м³/c, чтобы к 28 апреля выйти на максимально установленные расходы 25000±500 м³/c. «Сельскохозяйственную полку», необходимую для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, Волжская ГЭС будет выдерживать по 30 апреля включительно.

Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен Росводресурсы в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.



Фото: пресс-службы Волжской ГЭС