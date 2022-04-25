Волжская ГЭС наращивает водосброс через плотину

Фото: пресс-службы Волжской ГЭС
Экология 25.04.2022 14:31
25.04.2022 14:31
Фото: пресс-службы Волжской ГЭС
Волжская ГЭС открыла затворы водосливной плотины для специального весеннего попуска в низовья Волги в интересах рыбного и сельского хозяйства, сообщили в филиале ПАО «РусГидро».
Максимальные сбросы в этом году продлятся с 28 по 30 апреля.
В настоящее время пропуск воды осуществляется через турбины ГЭС и водосливную плотину.
Сегодня среднесуточные расходы воды через Волгоградский гидроузел составляют 19000±500 м³/с. Каждый день водосброс будет увеличиваться на 2000 м³/c, чтобы к 28 апреля выйти на максимально установленные расходы 25000±500 м³/c. «Сельскохозяйственную полку», необходимую для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, Волжская ГЭС будет выдерживать по 30 апреля включительно.
Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен Росводресурсы в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
Фото: пресс-службы Волжской ГЭС
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