Экология

Волжская ГЭС наращивает водосброс через плотину

Экология 25.04.2022 14:31
25.04.2022 14:31


Волжская ГЭС открыла затворы водосливной плотины для специального весеннего попуска в низовья Волги в интересах рыбного и сельского хозяйства, сообщили в филиале ПАО «РусГидро».
Максимальные сбросы в этом году продлятся с 28 по 30 апреля.
В настоящее время пропуск воды осуществляется через турбины ГЭС и водосливную плотину. 
Сегодня среднесуточные расходы воды через Волгоградский гидроузел составляют 19000±500 м³/с. Каждый день водосброс будет увеличиваться на 2000 м³/c, чтобы к 28 апреля выйти на максимально установленные расходы 25000±500 м³/c. «Сельскохозяйственную полку», необходимую для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, Волжская ГЭС будет выдерживать по 30 апреля включительно.
Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен Росводресурсы в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Фото: пресс-службы Волжской ГЭС

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Экология
25.04.2022 16:01
Экология 25.04.2022 16:01

0
Далее
Экология
25.04.2022 11:44
Экология 25.04.2022 11:44

0
Далее
Экология
25.04.2022 08:33
Экология 25.04.2022 08:33

0
Далее
Экология
23.04.2022 10:07
Экология 23.04.2022 10:07

0
Далее
Экология
21.04.2022 16:37
Экология 21.04.2022 16:37

0
Далее
Экология
21.04.2022 14:04
Экология 21.04.2022 14:04

0
Далее
Экология
20.04.2022 12:48
Экология 20.04.2022 12:48

0
Далее
Экология
19.04.2022 20:13
Экология 19.04.2022 20:13

0
Далее
Экология
19.04.2022 15:13
Экология 19.04.2022 15:13

0
Далее
Экология
19.04.2022 14:14
Экология 19.04.2022 14:14

0
Далее
Экология
19.04.2022 11:06
Экология 19.04.2022 11:06

0
Далее
Экология
19.04.2022 05:54
Экология 19.04.2022 05:54

0
Далее
Экология
18.04.2022 15:06
Экология 18.04.2022 15:06

0
Далее
Экология
14.04.2022 17:51
Экология 14.04.2022 17:51

0
Далее
Экология
13.04.2022 12:37
Экология 13.04.2022 12:37

0
Далее

Лента новостей

16:01
«Спасите лазоревый цветок!»: в Волгоградской области распахивают земли с краснокнижными тюльпанамиСмотреть фотографии
15:54
Самозанятые волгоградцы заработали 1,9 млрд рублей в 2022 годуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области День Победы встретят 367 ветеранов ВОВСмотреть фотографии
15:09
Рыбаков с сетями и электроудочкой поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
Всероссийские авиагонки состоятся под Волгоградом накануне 9 МаяСмотреть фотографии
14:31
Волжская ГЭС наращивает водосброс через плотинуСмотреть фотографии
14:17
Спикер Волгоградской облдумы увидит Путина в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
14:17
В Волжском во дворе дома нашли труп мужчины с ружьемСмотреть фотографии
14:15
Zа Мир! Труд! Май!: в Волгограде демонстранты 1 мая перекроют проспект ЛенинаСмотреть фотографии
13:25
Похититель женщины в Волгограде отправится в колонию на 5 летСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области мужчина отсек себе половые органыСмотреть фотографии
12:45
Двое подростков в Пасху ограбили храм в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Квартиры в Волгограде оказалась невыгодной инвестицией без их сдачи в арендуСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде из-за долгов без света оставили 11 коттеджей в «Грин Гарден»Смотреть фотографии
12:00
Двоим волгоградцам грозит срок за махинации с КАСКО и кражу внедорожникаСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде аферисты разорили фирму по заправке кондиционеровСмотреть фотографии
11:44
Волго-Ахтубинскую пойму напоят за 11,5 млрд рублейСмотреть фотографии
11:30
Волгоградская область уменьшила госдолг до 56 миллиардов рублейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде из-за ДТП с КАМАЗом растет пробка на Первой ПродольнойСмотреть фотографии
11:12
Банк «Открытие»: 84% жителей ЮФО не поменяли своих планов на майские каникулыСмотреть фотографии
11:12
Бочаров поручил чиновникам к 9 Мая обойти всех ветеранов ВОВСмотреть фотографии
10:59
Между Волгоградом и Саратовом начнет ходить туристическая электричкаСмотреть фотографии
10:55
«Это гордость за свою страну»: в лицее Волгограда прошла первая патриотическая линейка — фотоСмотреть фотографии
10:48
«Такие мерзости не пройдут»: депутат ГД сообщил о возбуждении дела после пародии на «Родину-мать»Смотреть фотографии
10:43
В Волгограде изменят схему движения на одной улицеСмотреть фотографии
10:15
Это точно апрель? В Волгограде к среде воздух прогреется до +27 градусовСмотреть фотографии
09:41
Почти 7 тысяч жителей Волгограда проголосовали за проекты благоустройства: промежуточные итогиСмотреть фотографии
09:34
Расчеты «Торнадо-Г» готовят к параду Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области жителей предупредили об опасности малярииСмотреть фотографии
09:24
В лицее №5 Волгограда состоялась первая линейка с гимном и поднятием флагаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 