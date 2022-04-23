Расследования

Тело нашла жена: в СК рассказали подробности гибели мужчины на юге Волгограда

Расследования 23.04.2022 19:06
23.04.2022 19:06


Стали известны подробности загадочной гибели 48-летнего жителя Красноармейского района Волгограда, тело которого было обнаружено накануне под окнами одной из многоэтажек. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель руководителя следственного отдела по Красноармейскому району регионального СУ СКР Виктор Рассказов, сотрудников правоохранительных органов на место происшествия вызвала жена погибшего.

По данным следствия, волгоградец не отвечал на звонки супруги, и она поехала домой проверить, все ли в порядке. Еще больше женщина встревожилась, когда не смогла попасть в квартиру – дверь была заперта изнутри. Волгоградка вызвала бригаду специалистов, которые смогли вскрыть вход в жилище, просверлив замок. Вместе они обыскали квартиру, и когда не нашли мужчину, выглянули в окно.

– Тело лежало возле дома, по одной из версий, погибший выпал из окна, – прокомментировал Рассказов. – Прохожие не видели его. Сейчас проводится проверка. 

Ранее информагентство сообщало, что днем 22 апреля в экстренные службы поступило сообщение о трагедии на бульваре Энгельса, 22 в Красноармейском районе Волгограда. Под окнами многоквартирного дома было найдено тело 48-летнего мужчины, погибшего при падении с высоты до приезда медиков. 

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