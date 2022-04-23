Экономика

Волгоградцам привезут айфоны без разрешения Apple

Экономика 23.04.2022 12:18
23.04.2022 12:18


Минпромторг России составил список товаров, для которых одобрят параллельный (серый) импорт – продукцию будут ввозить в Россию без разрешения правообладателей торговых марок. В Минпромторге пояснили, что данные меры необходимы для защиты экономических интересов страны, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Известия».

В перечень ведомства вошли, в том числе, телефоны, наушники и часы Apple, гаджеты Nokia, Samsung, Siemens, Sony и HP, автомобили Cadillac, Bentley, Tesla и другие. Параллельный импорт предлагается одобрить также для иномарок Toyota, Nissan, Volvo, Skoda, Jeep, Jaguar, Chrysler, Land Rover, для заграничных комплектующих и двигателей автомобилей, промышленного оборудования, принтеров и сканеров. В некоторых отраслях Минпромторг допустил к ввозу без разрешения группу товаров полностью – всего их более 50-ти, включая одежду и обувь, в других – только отдельные бренды.

В список не стали включать ювелирные изделия и мебель, так что о параллельном импорте IKEA речи не идет.

По подсчетам экспертов, в марте-апреле свою деятельность в России приостановили более 200 заграничных компаний, большая часть из которых торговали потребительскими товарами.

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