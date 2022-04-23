Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлены до 1 мая

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России. Воздушная гавань Волгограда в тот список не входит, через волгоградский авиаузел перевозчикам рекомендовано прокладывать альтернативные маршруты, сообщили в Росавиации.
До 03.45 1 мая останутся закрыты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Российские авиакомпании могут использовать для перевозки пассажиров воздушные узлы не только в Волгограде, но и Сочи, Ставрополе, Минводах и Москве.
Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. Изменения в расписании, в том числе внесенные авиакомпаниями, пассажирам рекомендуют уточнять на официальных сайтах перевозчиков и аэропортов.