Экономика

Оборудование для АПК повезут из Волгограда на Донбасс

Экономика 22.04.2022 18:33
22.04.2022 18:33


Волгоградская компания по производству оборудования для агропромышленного комплекса заключила контракт на поставку линий экструдирования с Луганской Народной Республикой. Сейчас производитель экспортирует свои экструдеры в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Турцию и поставляет в ряд российских городов, сообщили в администрации Волгоградской области.

В условиях санкций компания увеличит объем производства экструдеров, смесителей, измельчителей, производственных линий, пневмоперегружателей и других моделей. Сейчас фирма производит более 500 единиц оборудования для производства сельскохозяйственных кормов ежегодно. Оно является альтернативой для импортных агрегатов, в частности, охладителей для отжима масла из США и Чехии и стационарных мешкозашивочных машин немецкого и японского производства.

– С ограничением действующих поставок из-за рубежа у нас возникли частичные проблемы с импортными комплектующими, но мы были готовы к такому сценарию, поэтому заранее начали поиски аналоговой продукции на доступных рынках, – прокомментировал генеральный директор предприятия Александр Пышечкин. – Мы, как и прежде, собираемся поставлять экструдеры по всей России и нашим партнёрам из дружественных стран. Для компании открылось много новых возможностей, спрос продолжает расти, есть возможность расширить производство ввиду освободившихся рынков сбыта.

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