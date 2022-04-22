Экономика 22.04.2022 17:19
22.04.2022 17:19
На 2752 индивидуальных предпринимателей в Волгоградской области в январе-марте текущего года стало больше. Как сообщили в УФНС России по региону, примерно такое же количество новых ИП было зарегистрировано и за аналогичный период прошлого года - 2785.
- Таким образом, в первом квартале 2022 года отсутствует тенденция сокращения количества регистраций новых ИП, - отмечают в ведомстве.
Количество новых ИП в Волгоградской области, по данным налоговиков, продолжает расти, в том числе - за счет наемных работников организаций, которые предпочли самостоятельный бизнес работе в компании и руководителей организаций, решивших изменить форму ведения бизнеса.
Общее количество индивидуальных предпринимателей Волгоградской области на 1 апреля текущего года выросло до 53,9 тысячи – это на 3,2 % больше, чем годом ранее.
Среднесписочная численность работников в волгоградских ИП, по данным реестра субъектов МСП, на 10 апреля этого года составила почти 40 тысяч человек. Таким образом, с учетом самих индивидуальных предпринимателей в этой сфере работает около 100 тысяч человек - более 50% от общего числа занятых в малом и среднем бизнесе региона.
При этом количество индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников, увеличилось на 2 362 - с 9864 в 2020 году до 12226 в 2021-ом.
Доля индивидуальных предпринимателей в Волгоградской области за год выросла с 69% до 71%.
В регионе отмечено снижение количество закрывшихся ИП. Так, в первом квартале этого года в Волгоградской области прекратили деятельность 2 тысячи индивидуальных предпринимателей. Из них 95% самостоятельно приняли это решение. За аналогичный период прошлого года число закрывшихся ИП было в 2 раза больше, - 4,6 тысячи.
Фото из архива ИА "Высота 102"
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