Перевозчики Волжского отстояли свои маршрутки в суде

Арбитражный суд Волгоградской области поддержал Волгоградское УФАС России в споре с комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, возникшего после проведения конкурса на организацию пассажирских перевозок в городском округе. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, суд признал правоту УФАС, отменившего результаты конкурса после жалоб волжских перевозчиков.

Напомним, осенью прошлого года в антимонопольный орган обратились предприниматели, работающие в сфере пассажирских перевозок, которые посчитали, что комитет благоустройства и дорожного хозяйства допустил нарушения при проведении конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 11 муниципальным маршрутам.

В ходе рассмотрения двух жалоб были установлены нарушения при организации конкурса, в частности, в конкурсной документации не было разъяснено, каким образом заполнять необходимые документы в составе заявки, при этом за неверное, как считали в комитете благоустройства и дорожного хозяйства, заполнение этих документов перевозчиков не допустили к участию в конкурсе.

При разбирательстве выяснилось, что чиновники допустили и другие нарушения. Так, выяснилось, что конкурсная документация была утверждена 26 августа 2021 года и в ней содержалась шкала оценки критериев, установленная редакцией постановления администрации, которое вступило в законную силу лишь 31 августа. По результатам рассмотрения УФАС признало комитет нарушившим ч. 2 ст. 24 Закона об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ и предписало аннулировать конкурс.

Однако в администрации Волжского не стали выполнять предписание УФАС и обжаловали его в арбитражном суде Волгоградской области. Пока шло разбирательство, в январе этого года в Волжском едва не случился транспортный коллапс из-за того, что у перевозчиков, работающих на городских маршрутах, закончилось действие свидетельств, дающих право на работу маршруток. В администрации города временно продлили эти разрешения до вынесения решения суда. Но на последней совместной встрече предприниматели потребовали, чтобы власти города, с учетом сложившейся ситуации в экономике, отказались от планов по сокращению маршрутов и «выдавливания» с рынка пассажирских перевозок малого и среднего бизнеса в угоду муниципальному пассажирскому предприятию, а также аффилированным с ним перевозчиков. Они предложили ввести пятилетний мораторий на любые эксперименты в транспортной сфере.

Между тем, пока неясно, будет ли администрация Волжского обжаловать данное решение. В случае подачи кассационной жалобы судебное разбирательство продолжится, а перевозчики по-прежнему останутся в подвешенном состоянии.

— Суд согласился с нами, что в конкурсную документацию следует включать шкалу критериев из действующего нормативного акта, — прокомментировала ситуацию заместитель председателя Волгоградского УФАС Ольга Ячменева. — Следует отметить, что с октября 2021 года комитет не исполняет выданные предписания, несмотря на отказ судов трех инстанций в наложении обеспечительных мер. Председатель комитета уже дважды привлекался к административной ответственности за неисполнение предписаний в виде штрафов по 8000 рублей каждый, при этом Волжским городским судом постановления о наложении штрафов оставлены в силе.