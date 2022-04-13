



Сегодня предприниматели, работающие в сфере пассажирских перевозок в Волжском, в пресс-центре «Волга» провели круглый стол с депутатами городской думы и с общественниками на тему перспектив работы на территории города. Как сообщает ИА «Высота 102», с начала этого года перевозчики оказались в «подвешенном» состоянии из-за судебной тяжбы администрации Волжского и УФАС, которое осенью прошлого года отменил результаты конкурса на осуществление пассажирских перевозок в городском округе. Пока идет суд, чиновники временно продлили действие разрешений на перевозку пассажиров до 22 апреля. Однако, что будет после этой даты, перевозчики представляют смутно.

— У нас нет никакой ясности и уверенности в завтрашнем дне, — заявила предприниматель Александра Рябова. – Мы не знаем, сможем ли мы продолжить нашу работу, если да, то на какой период. У многих наших коллег есть кредиты, долги за приобретенные новые машины и обязательства перед своими семьями, водителями и перед членами их семей. Я вас уверяю, чем мы занимаемся – это не бизнес, а средство выживания, возможность просто прокормить своих детей. У нас такие расходы, что о какой-то большой прибыли говорить не приходится. Вот сейчас нам необходимо приобрести тахографы, это около 60 тысяч рублей на машинку, установить систему ГЛОНАСС-М, это еще около 100 тысяч рублей и еще столько же надо потратить на паспорта технической безопасности тем, кто поменял машины. Мы сейчас заплатим около 300 тысяч, а потом нам скажут, вы больше не работаете. И что нам тогда делать?

По словам перевозчиков, в конкурсе, который отменило УФАС, было действительно много неясностей. В планах городских властей, считают перевозчики, было намерение передать эту сферу простому товариществу, в которое входило МУП «Волжская автоколонна 1732». Однако ни у товарищества, ни у муниципального предприятия нет необходимого автопарка, чтобы обеспечить качественное пассажирское обслуживание населения Волжского, уверены предприниматели.

Автоколонна уже сейчас сокращает количество рейсов муниципального транспорта, как будут закрываться потребности пассажиров, многим перевозчикам непонятно. Предположительно, простое товарищество, которое стало победителем конкурса, собиралось арендовать транспорт тех перевозчиков, которые сегодня работают на коммерческих маршрутах. Однако арендовать по довольно хитроумной схеме – все расходы на содержание машин, необходимость уплаты налогов взвалить на самих владельцев транспорта, но получать ежемесячно по 30-40 тысяч рублей с каждой машины, как выразились сами перевозчики, «за воздух».





Тем не менее, обращают внимание волжские предприниматели, последние события, которые произошли в стране, в частности, ухудшение экономической ситуации, должны отрезвить городские власти и побудить их принять новое решение с учетом необходимости сохранения работающего бизнеса, о чем неоднократно говорят и президент страны, и председатель правительства.

— Мы бы хотели, чтобы все осталось пока как раньше – чтобы перестали нервничать наши пассажиры, которые всегда заступались за нас, когда чиновники собирались закрывать тот или иной маршрут, чтобы нам продлили возможность работать спокойно еще пять лет, платить налоги, возить людей и делать все, чтобы жизнь наших граждан не ухудшилась, — так считают перевозчики.

Волжские предприниматели возмущены тем, что последние несколько лет городские чиновники практически не контактируют с ними и не считают нужным обсуждать какие-то проблемы с бизнес-сообществом, работающим в транспортной схеме. Чем руководствуются городские власти, когда принимают решения по очередным изменениям в сфере пассажирских перевозок, предпринимателям неизвестно. Так, когда власти закрыли популярный в Волжской маршрут №40б, тысячи горожан поставили свои подписи под обращением в администрацию города с просьбой сохранить данную маршрутку, однако мнение жителей не изменило планы чиновников. В конечном итоге недавно в городе открылся новый маршрут, почти дублирующий отмененный.

— Вы хотите отнять у нас последний кусок хлеба и отдать его более голодному? Ну заберите, только может получиться так, что никто не сможет насытиться и от голода умрут все, — с таким риторическим обращением к властям Волжского выступили перевозчики.

Между тем, присутствующие на встрече депутаты Волжской городской думы Александр Кудрявцев и Владимир Комаровский пообещали поднять этот вопрос на заседаниях комиссий городского представительного органа после получения соответствующего обращения.

Напомним, жители Волжского в конце января могли остаться без популярных маршруток №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 42 и 105а. Власти города временно продлили возможность курсировать данным маршруткам, однако из-за судебных тяжб мэрии с УФАС судьба данных маршрутов и работающих на них предпринимателей остается туманной.