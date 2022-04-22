Олег Савченко: Самое важное сегодня — защитить людей

21 апреля в Государственной думе РФ большинством голосов депутаты утвердили кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на посту главы Центрального банка России. В своем выступлении в ГД Набиуллина в свою очередь заявила, что дефолта в России не будет, а основная задача банковской сферы сегодня — максимально помочь бизнесу выстроить новые логистические цепочки. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олега Савченко, этот тезис, озвученный главой Центробанка, особенно важен.

— Сейчас самая важная цель - защитить людей. Нужно выстраивать взаимоотношения с реальной системой экономики и думать, как поддержать бизнес. 18% — естественно, никто не выдержит такую ставку. Исходя из этого нужно системно строить работу, — уверен Олег Савченко. — Есть недружественные действия, есть ограничения импорта, ограничения экспорта. Исходя из этого нужно поддерживать наш сектор экономики, наших предпринимателей, наш бизнес.

Перед банковской сферой, говорит Савченко, стоят важные задачи.

— Профильный комитет, куда входят все фракции, единогласно поддержал кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность, которую предложил Президент РФ. Полномочия продлены на пять лет. Меры, которые предпринимает Центробанк сегодня, беспрецедентны. Ведь никто не мог предположить санкции, которые ввели против денежной системы и экономики РФ, недружественные страны. Надо отдать должное команде Центробанка, которая очень оперативно и ответственно принимает решения. Главное, что все органы власти, финансовые институты работают вместе, чтобы максимально быстро перестроить процессы. Только так России и регионам удастся преодолеть все трудности и сделать экономику по-настоящему независимой.