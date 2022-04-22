Расследования 22.04.2022 11:34
22.04.2022 11:34
Двое молодых людей стали фигурантами уголовного дела по сбыту наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего юноши и 17-летнего подростка.
По данным следствия, в конце марта 2022 года 18-летний подозреваемый предложил своему знакомому заниматься сбытом наркотических средств, пообещав денежные выплаты в процентном соотношении к доходу за оборудование тайников-закладок, на что несовершеннолетний согласился.
6 апреля неизвестный через интернет сообщил злоумышленникам информацию о тайнике с оптовой партией наркотиков, расположенном в Кировском районе Волгограда, откуда подозреваемые забрали свертки. После этого неизвестный куратор приказал парочке разместить их на территории Фроловского района Волгоградской области, что они и сделали, а потом были задержаны полицейскими.
Вместо легкого заработка подозреваемым теперь светит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет. К тому же совершеннолетнему закладчику грозит уголовная ответственность за вовлечение 17-летнего товарища в совершение особо тяжкого преступления.
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