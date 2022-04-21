



Пенсионерка из Волжского выразила возмущение резким подорожанием молока, блюда из которого составляли до последнего времени ее основной рацион питания.

- Я покупаю молоко в киоске у нашего местного производителя – Волжского молкомбината, - рассказала ИА «Высота 102» 70-летняя Валентина Павловна. – Буквально несколько дней назад литр молока стоил здесь 59 рублей. А позавчера пришла – такое же молоко уже 73 рубля! Сразу, за несколько дней цена выросла на 14 рублей! У нас что, коров тоже из-за границы завезли? А я на молоке и каши варила, и так могла, с хлебушком. Теперь молоко для меня становится роскошью.

Между тем, подорожание молочных продуктов заметили и в Волгоградстате. Так, согласно опубликованным сегодня, 21 апреля, данным ведомства, за прошлую неделю молоко питьевое цельное стерилизованное подорожало на 3,3% - до 80,24 рубля за литр. Снова выросла в цене и сметана – на 4,1% - до 285 рублей за кг. Стал дороже и творог – теперь он стоит 368 рублей за кг, повышение составило почти 1%.

Читатели ИА «Высота 102» сообщают и о росте цен на крупы. Гречка и рис, например, в некоторых магазинах продаются по 150 рублей за кг. При этом в Волгоградстате называют другие цифры – так, средняя стоимость риса составляет, по данным ведомства, 76 рублей за кг (рост 3,8%), гречки – 117 рублей (рост 2,4%).

Продолжает дорожать и сахар. За неделю он прибавил в цене 2% - до 85 рублей за кг. Также в Волгоградстате сообщили об очередном росте цен на некоторые овощи – в частности, на свеклу, морковь, лук. При этом стоимость капусты и картофеля чуть снизилась.



