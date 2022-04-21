Экономика

Волгоградская облдума срочно приняла семь антисанкционных законов

Экономика 21.04.2022 15:01
21.04.2022 15:01


Сегодня Волгоградская областная дума приняла семь законов, предусматривающих дополнительные меры поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории региона в условиях санкционных ограничений. Как сообщает ИА «Высота 102», изначально эти вопросы не стояли в повестке заседания регпарламента. Однако были внесены в нее по предложению заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Натальи Лисименко и поддержаны депутатами. 
Как пояснили в регпарламенте, так, до 1 января 2025 года в Волгоградской области продлено действие налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Нулевая налоговая ставка предусмотрена также для начинающих предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг.
Наряду с малым и средним бизнесом на помощь могут рассчитывать и компании, реализующие инвестиционные проекты. Для них до конца июня 2023 года вводится мораторий на применение мер ответственности в случае невыполнения отдельных условий, установленных инвестиционным соглашением. Снижены требования к инвестпроектам, нацеленным на производство импортозамещающей продукции. Таким образом, больше проектов сможет претендовать на получение налоговой преференции. Эта мера послужит ускорению процесса замещения зарубежных товаров отечественными аналогами.
Кроме того, нововведения призваны обеспечить проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, касающихся предпринимательской и инвестиционной деятельности, на всей территории Волгоградской области, включая муниципальные районы. Это позволит на стадии подготовки документов исключить положения, вводящие избыточные обязанности, запреты или ограничения для субъектов предпринимательства и инвесторов, предотвратить возникновение необоснованных издержек для бизнеса.
Напомним, данные меры были выработаны по итогам встреч главы региона с представителями бизнес-сообщества. 19 апреля предложения по поддержке реального сектора экономики на общую сумму 9,4 млрд рублей губернатор Андрей Бочаров обсудил на  заседании расширенного оперативного штаба по укреплению устойчивости экономики Волгоградской области. парламентских комитетов и рекомендованы к принятию Волгоградской областной думой.
Фото Волгоградской облдумы.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Экономика
21.04.2022 15:52
Экономика 21.04.2022 15:52

0
Далее
Экономика
21.04.2022 15:01
Экономика 21.04.2022 15:01

0
Далее
Экономика
21.04.2022 14:25
Экономика 21.04.2022 14:25

0
Далее
Экономика
21.04.2022 13:05
Экономика 21.04.2022 13:05

0
Далее
Экономика
21.04.2022 11:05
Экономика 21.04.2022 11:05

0
Далее
Экономика
21.04.2022 11:02
Экономика 21.04.2022 11:02

0
Далее
Экономика
21.04.2022 10:41
Экономика 21.04.2022 10:41

0
Далее
Экономика
21.04.2022 09:57
Экономика 21.04.2022 09:57

0
Далее
Экономика
21.04.2022 08:51
Экономика 21.04.2022 08:51

0
Далее
Экономика
20.04.2022 19:28
Экономика 20.04.2022 19:28

0
Далее
Экономика
20.04.2022 15:15
Экономика 20.04.2022 15:15

0
Далее
Экономика
20.04.2022 14:31
Экономика 20.04.2022 14:31

0
Далее
Экономика
20.04.2022 13:57
Экономика 20.04.2022 13:57

0
Далее
Экономика
20.04.2022 13:16
Экономика 20.04.2022 13:16

0
Далее
Экономика
20.04.2022 11:50
Экономика 20.04.2022 11:50

0
Далее

Лента новостей

18:01
Всего две тысячи волгоградцев за 6 дней проголосовали по проектам благоустройстваСмотреть фотографии
17:48
Отвечать четко и быстро: чиновников в Волгоградской области обязали вести соцсетиСмотреть фотографии
17:29
«Проклятье Тракторного»: недострой на месте завода в Волгограде превращается в руиныСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде телевизионщики через суд требуют от мэрии ремонта дорогиСмотреть фотографии
16:55
Пенсионерку, зверски забившую хаски под Волгоградом, отправили под судСмотреть фотографии
16:38
Билайн предложил проверить качество связи и сэкономить семейный бюджетСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде скорректируют границы зон затопленияСмотреть фотографии
16:18
Вячеслав Бутусов выступит на «Волгоград Арене» 2 июляСмотреть фотографии
16:06
Комиссия РФС назвала ошибкой второй гол «Ротора» в ворота «КАМАЗу»Смотреть фотографии
15:11
Волгоград цветущий: белая сакура распустилась в ЦПКиОСмотреть фотографии
15:01
Волгоградская облдума срочно приняла семь антисанкционных законовСмотреть фотографии
14:54
Депутат поднял вопрос о собачьих экскрементах в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
14:47
В Волжском на предприятии по производству автобусов скрывали налогиСмотреть фотографии
14:25
Банк Уралсиб снизил ставки по автокредитамСмотреть фотографии
14:25
Майора из Волгоградской области наградили медалью РосгвардииСмотреть фотографии
14:04
Глава волгоградской облкомприроды добавил воды в доклад о паводкеСмотреть фотографии
13:21
Семье погибшего Дениса Зорина вручили в Волгограде Звезду Героя РоссииСмотреть фотографии
13:21
Волгоградцам рассказали, как отстоять права в случае врачебной ошибкиСмотреть фотографии
12:28
Завод в Волгограде обязали поднять из воды два затонувших теплоходаСмотреть фотографии
12:15
Под Волгоградом зеку добавили срок за экстремистское письмоСмотреть фотографии
12:13
Освещение и проблемы детей: волгоградцы с жалобами обратились к БочаровуСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде экс-глава ТСН из-за низкой зарплаты присвоил 1,5 млнСмотреть фотографии
11:34
Банк «Открытие»: 71% россиян не опасаются потерять работу в ближайшее времяСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде оштрафовали «Детский мир» за голоруких продавцовСмотреть фотографии
11:08
Концессии водо- и теплоснабжения в Волгограде возглавил новый директорСмотреть фотографии
11:05
Внимание! У волгоградского «КАУСТИКа» появилась фирма-двойникСмотреть фотографии
11:02
Волгоградцам предлагают добровольно легализовать зарубежные активыСмотреть фотографии
10:50
«У людей колоссальные убытки»: торговцы рассказали о ночном пожаре на рынке в УрюпинскеСмотреть фотографии
10:50
Сына хирурга Марсело Нтире в Волгограде осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
10:41
«ЕвроХим-ВолгаКалий» развивает институт наставничестваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 