Волгоградская облдума срочно приняла семь антисанкционных законов





Сегодня Волгоградская областная дума приняла семь законов, предусматривающих дополнительные меры поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории региона в условиях санкционных ограничений. Как сообщает ИА «Высота 102», изначально эти вопросы не стояли в повестке заседания регпарламента. Однако были внесены в нее по предложению заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Натальи Лисименко и поддержаны депутатами.

Как пояснили в регпарламенте, так, до 1 января 2025 года в Волгоградской области продлено действие налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Нулевая налоговая ставка предусмотрена также для начинающих предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг.

Наряду с малым и средним бизнесом на помощь могут рассчитывать и компании, реализующие инвестиционные проекты. Для них до конца июня 2023 года вводится мораторий на применение мер ответственности в случае невыполнения отдельных условий, установленных инвестиционным соглашением. Снижены требования к инвестпроектам, нацеленным на производство импортозамещающей продукции. Таким образом, больше проектов сможет претендовать на получение налоговой преференции. Эта мера послужит ускорению процесса замещения зарубежных товаров отечественными аналогами.

Кроме того, нововведения призваны обеспечить проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, касающихся предпринимательской и инвестиционной деятельности, на всей территории Волгоградской области, включая муниципальные районы. Это позволит на стадии подготовки документов исключить положения, вводящие избыточные обязанности, запреты или ограничения для субъектов предпринимательства и инвесторов, предотвратить возникновение необоснованных издержек для бизнеса.

Напомним, данные меры были выработаны по итогам встреч главы региона с представителями бизнес-сообщества. 19 апреля предложения по поддержке реального сектора экономики на общую сумму 9,4 млрд рублей губернатор Андрей Бочаров обсудил на заседании расширенного оперативного штаба по укреплению устойчивости экономики Волгоградской области. парламентских комитетов и рекомендованы к принятию Волгоградской областной думой.

Фото Волгоградской облдумы.