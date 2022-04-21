Внимание! У волгоградского «КАУСТИКа» появилась фирма-двойник





В Москве зарегистрировано юридическое лицо с идентичным наименованием. Предприятие уведомляет, что волгоградское АО «КАУСТИК» не имеет к нему отношения, и не отвечает по обязательствам компании-двойника.

- Акционерное общество «КАУСТИК», ИНН 9703070907, зарегистрированное по адресу 123100, г. Москва, МО Пресненский, ул. Мантулинская, д. 9, к. 3, этаж/помещ./ком./офис 1/9Н/2/3-2 не имеет отношения к волгоградскому предприятию. Просим наших клиентов и партнеров внимательно проверять реквизиты юридического лица, - сообщили ИА «Высота 102» в центре общественных связей

Соответствующие службы волгоградского предприятия принимают все необходимые меры для прекращения нарушения прав компании на фирменное наименование.

- Волгоградский завод АО «КАУСТИК» ранее сталкивался со случаями использования имени компании в мошеннических целях: подставные фирмы открывали расчетные счета в известных банках, и в своих письмах предлагали перевести денежные средства за продукцию АО «КАУСТИК». Это приводило к финансовым потерям в результате противоправных действий мошенников. Также в интернете действовал мошеннический сайт, по внешнему виду почти полностью идентичный официальному, - пояснили на волгоградском предприятии.

Актуальные реквизиты АО «КАУСТИК» в городе Волгограде можно найти на официальном сайте компании по ссылке https://www.kaustik.ru/ru/index.php/contacts/karta-partnera-ao-kaustik



