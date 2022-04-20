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Ванилин в сторону: главный ихтиолог в Волгограде дал прогноз вылета мошки в 2022 году

Полезно знать 20.04.2022 10:28
20.04.2022 10:28


Традиционное нашествие вездесущей надоедливой мошки в 2022 году состоится в обычные сроки – сезон витающего в воздухе аромата гвоздики и ванилина начнется в первой декаде июня. Вылет мелких кровососущих насекомых спрогнозировал главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев.

Ученый отметил, что точный срок в настоящее время назвать сложно – многое зависит от паводка, который начался только вчера, 19 апреля, и погодных условий.


– По тем данным, которые у нас имеются сейчас, можно говорить о максимальном вылете мошки в 10-х числах июня. Это обычный срок, не раньше и не позже стандартного, – рассказал ИА «Высота 102» Сергей Яковлев. – Весенний сброс воды начался 19 апреля, он достигнет максимальных значений к 29-му числу. К 11-12 мая гидроузел перейдет на так называемую рыбную полку, которая продлится 23-24 дня. При завершении рыбной полки, когда уровень воды будет снижаться, начнется вылет мошки.

Собеседник информагентства подчеркнул, что сегодняшний прогноз может измениться.

– Есть вероятность, что паводок может быть побольше и подольше, поскольку в верховьях Волги прошли дожди, осадки были значительными, – сказал Яковлев. – Погода тоже оказывает свое влияние, например, если будет жарко, тем быстрее просохнет влага, соответственно, сезон мошки закончится раньше. Много разных факторов.


Напомним, в 2021 году пик вылета мошки пришелся на середину июня. Тогда в борьбе с кровососущими насекомыми волгоградцы прибегали к нестандартным методам, например, в парке «Раздолье» по мошкаре стреляли из пенных пушек – в пену добавляли ванильную пудру в допустимой концентрации. 

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