Ванилин в сторону: главный ихтиолог в Волгограде дал прогноз вылета мошки в 2022 году



Традиционное нашествие вездесущей надоедливой мошки в 2022 году состоится в обычные сроки – сезон витающего в воздухе аромата гвоздики и ванилина начнется в первой декаде июня. Вылет мелких кровососущих насекомых спрогнозировал главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев.

Ученый отметил, что точный срок в настоящее время назвать сложно – многое зависит от паводка, который начался только вчера, 19 апреля, и погодных условий.



– По тем данным, которые у нас имеются сейчас, можно говорить о максимальном вылете мошки в 10-х числах июня. Это обычный срок, не раньше и не позже стандартного, – рассказал ИА «Высота 102» Сергей Яковлев. – Весенний сброс воды начался 19 апреля, он достигнет максимальных значений к 29-му числу. К 11-12 мая гидроузел перейдет на так называемую рыбную полку, которая продлится 23-24 дня. При завершении рыбной полки, когда уровень воды будет снижаться, начнется вылет мошки.

Собеседник информагентства подчеркнул, что сегодняшний прогноз может измениться.

– Есть вероятность, что паводок может быть побольше и подольше, поскольку в верховьях Волги прошли дожди, осадки были значительными, – сказал Яковлев. – Погода тоже оказывает свое влияние, например, если будет жарко, тем быстрее просохнет влага, соответственно, сезон мошки закончится раньше. Много разных факторов.

