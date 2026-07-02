Волгоградская область отправила БПЛА и насосные станции в зону СВО

Волгоградская область передала в зону специальной военной операции партию БПЛА, резервуары для воды и насосные станции. Очередная заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.
Кроме того, в зону СВО доставят строительные и крепежные материалы, трубы различного диаметра другое оснащение инженерного назначения. Все снаряжение приобретено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Напомним, в Волгоградской области разработан и постоянно совершенствуется комплекс мер поддержки бойцов и членов их семей — действует более 50-ти механизмов.
Финансовая стабильность :
Гарантии для близких:
Как поступить на службу:
1. Позвонить (см. ниже) и уточнить необходимую информацию.
2. Пройди медкомиссию и убедиться в готовности к службе.
3. Подписать контракт и стать частью Вооруженных Сил России.
Требования к мужчинам:
Куда обращаться:
Фото: администрация Волгоградской области