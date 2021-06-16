Волгоградский парк объявил войну полчищам мошки





В волгоградском парке "Раздолье" придумали, как побороть огромные полчища кровососущих. Как сообщил ИА "Высота 102" директор парка Андрей Еркин, сражаться с мошкой будут при помощи пенных пушек. Стрелять по насекомым прямой наводкой станут пеной с добавлением ванильной пудры допустимой концентрации.

Таким образом, надоедливую волгоградскую мошку, которая не дает проходу горожанам, в парке решили использовать для привлечения посетителей. Антимоскитные сражения в "Раздолье" планируют устраивать каждые выходные.

Отметим, что в настоящее время в Волгограде наблюдается пик сезона мошки. Горожане отбиваются от надоедливых насекомых как могут, а некоторые даже ходят по улицам в антимаскитных масках. Волгоградцы в соцсетях делятся своими способами защиты от надоедливой мошкары, сметая в магазинах ваниль и гвоздику, на основе которых умельцы готовят крема и отвары.



