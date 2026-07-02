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Общество

На севере Волгограда готовят к открытию еще один пляж

Общество 02.07.2026 15:35
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02.07.2026 15:35


В Волгограде по итогам работы межведомственной комиссии по проверке готовности мест для массового отдыха населения объявлено о скором открытии третьего городского пляжа в Тракторозаводском районе. Об этом 2 июля сообщили в ГКУ «Служба спасения».

Напомним, ранее было объявлено о двух местах для купания – на Сарпинском в Кировском районе и на полуострове Сарпинском в Красноармейском районе. Искупаться в Волге горожанам удастся уже в ближайшие выходные – 4 июля.

Ранее на пляже были взяты пробы песка и воды, а также обследовано и очищено дно водолазами. 

– После устранения замечаний комиссии пляжи будут открыты на песчаной косе полуострова Сарептский, в поселке Нижний Тракторный, а также на левом берегу р.Волга на острове Сарпинский, – отметили в ГКУ «Служба спасения». 

Отметим, что позагорать волгоградцам можно будет и в микрорайоне Тулака Советского района. Также для горожан открыт платный пляж на территории базы отдыха «Река и песок», расположенный в поселке Вторая Пятилетка в Краснослободске.

Фото: ГКУ «Служба спасения»

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