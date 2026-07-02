Под Волгоградом погиб водитель легковушки после ДТП с «КАМАЗ»





В Калачевском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «Лада Калина» и «КАМАЗ». Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла на 84 км федеральной автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинск-Луганск».

По предварительной информации, 42-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.

В результате аварии водитель «Лада» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области